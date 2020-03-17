Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 177.669 -7,49 BIST ANKARA 129.187 -3,40 BIST ANTALYA 58.081 -6,02 BIST BALIKESİR 69.386 0,46 BIST BURSA 137.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 177.669 -7,49
BIST ANKARA 129.187 -3,40
BIST ANTALYA 58.081 -6,02
BIST BALIKESİR 69.386 0,46
BIST BURSA 137.480 -6,67
BIST DENIZLI 93.011 -7,61
BIST ISTANBUL 84.802 -1,60
BIST IZMIR 146.178 -4,47
BIST KAYSERI 306.345 -2,08
BIST KOCAELI 160.689 -6,24
BIST KONYA 52.016 -7,39
BIST TEKIRDAĞ 308.496 -9,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:36 Kaynak: AA
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