Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 177.669 -7,49 BIST ANKARA 129.187 -3,40 BIST ANTALYA 58.081 -6,02 BIST BALIKESİR 69.386 0,46 BIST BURSA 137.480 -6,67 BIST DENIZLI 93.011 -7,61 BIST ISTANBUL 84.802 -1,60 BIST IZMIR 146.178 -4,47 BIST KAYSERI 306.345 -2,08 BIST KOCAELI 160.689 -6,24 BIST KONYA 52.016 -7,39 BIST TEKIRDAĞ 308.496 -9,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)