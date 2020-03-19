Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 178.598 -0,94 BIST ANKARA 126.652 -0,75 BIST ANTALYA 54.188 -3,53 BIST BALIKESİR 67.721 -1,57 BIST BURSA 131.714 -1,52 BIST DENIZLI 91.720 0,07 BIST ISTANBUL 82.818 -0,40 BIST IZMIR 145.547 1,40 BIST KAYSERI 294.547 -2,74 BIST KOCAELI 148.769 -2,71 BIST KONYA 51.079 -1,53 BIST TEKIRDAĞ 302.929 2,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)