Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 178.598 -0,94 BIST ANKARA 126.652 -0,75 BIST ANTALYA 54.188 -3,53 BIST BALIKESİR 67.721 -1,57 BIST BURSA 131.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 178.598 -0,94
BIST ANKARA 126.652 -0,75
BIST ANTALYA 54.188 -3,53
BIST BALIKESİR 67.721 -1,57
BIST BURSA 131.714 -1,52
BIST DENIZLI 91.720 0,07
BIST ISTANBUL 82.818 -0,40
BIST IZMIR 145.547 1,40
BIST KAYSERI 294.547 -2,74
BIST KOCAELI 148.769 -2,71
BIST KONYA 51.079 -1,53
BIST TEKIRDAĞ 302.929 2,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:44 Kaynak: AA

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