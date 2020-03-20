Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.273 0,94 BIST ANKARA 130.106 2,73 BIST ANTALYA 56.086 3,50 BIST BALIKESİR 69.336 2,39 BIST BURSA 133.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.273 0,94
BIST ANKARA 130.106 2,73
BIST ANTALYA 56.086 3,50
BIST BALIKESİR 69.336 2,39
BIST BURSA 133.689 1,50
BIST DENIZLI 92.193 0,52
BIST ISTANBUL 84.462 1,99
BIST IZMIR 148.134 1,78
BIST KAYSERI 300.794 2,12
BIST KOCAELI 153.019 2,86
BIST KONYA 51.829 1,47
BIST TEKIRDAĞ 328.628 8,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:52 Kaynak: AA

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