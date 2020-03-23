Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 171.764 -4,72 BIST ANKARA 129.710 -0,30 BIST ANTALYA 52.282 -6,78 BIST BALIKESİR 71.236 2,74 BIST BURSA 129.611 -3,05 BIST DENIZLI 88.134 -4,40 BIST ISTANBUL 83.665 -0,94 BIST IZMIR 149.411 0,86 BIST KAYSERI 298.717 -0,69 BIST KOCAELI 152.829 -0,12 BIST KONYA 51.528 -0,58 BIST TEKIRDAĞ 354.152 7,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)