Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 171.764 -4,72 BIST ANKARA 129.710 -0,30 BIST ANTALYA 52.282 -6,78 BIST BALIKESİR 71.236 2,74 BIST BURSA 129.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 171.764 -4,72
BIST ANKARA 129.710 -0,30
BIST ANTALYA 52.282 -6,78
BIST BALIKESİR 71.236 2,74
BIST BURSA 129.611 -3,05
BIST DENIZLI 88.134 -4,40
BIST ISTANBUL 83.665 -0,94
BIST IZMIR 149.411 0,86
BIST KAYSERI 298.717 -0,69
BIST KOCAELI 152.829 -0,12
BIST KONYA 51.528 -0,58
BIST TEKIRDAĞ 354.152 7,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:54 Kaynak: AA

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