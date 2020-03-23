Borsada şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 171.764 -4,72 BIST ANKARA 129.710 -0,30 BIST ANTALYA 52.282 -6,78 BIST BALIKESİR 71.236 2,74 BIST BURSA 129.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|171.764
|-4,72
|BIST ANKARA
|129.710
|-0,30
|BIST ANTALYA
|52.282
|-6,78
|BIST BALIKESİR
|71.236
|2,74
|BIST BURSA
|129.611
|-3,05
|BIST DENIZLI
|88.134
|-4,40
|BIST ISTANBUL
|83.665
|-0,94
|BIST IZMIR
|149.411
|0,86
|BIST KAYSERI
|298.717
|-0,69
|BIST KOCAELI
|152.829
|-0,12
|BIST KONYA
|51.528
|-0,58
|BIST TEKIRDAĞ
|354.152
|7,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:54 Kaynak: AA
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