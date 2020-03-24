Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 185.046 7,73 BIST ANKARA 140.287 8,15 BIST ANTALYA 54.854 4,92 BIST BALIKESİR 76.728 7,71 BIST BURSA 141.594 9,25 BIST DENIZLI 96.088 9,02 BIST ISTANBUL 87.704 4,83 BIST IZMIR 160.394 7,35 BIST KAYSERI 319.799 7,06 BIST KOCAELI 163.679 7,10 BIST KONYA 56.092 8,86 BIST TEKIRDAĞ 389.355 9,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)