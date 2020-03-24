Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 185.046 7,73 BIST ANKARA 140.287 8,15 BIST ANTALYA 54.854 4,92 BIST BALIKESİR 76.728 7,71 BIST BURSA 141.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.046
|7,73
|BIST ANKARA
|140.287
|8,15
|BIST ANTALYA
|54.854
|4,92
|BIST BALIKESİR
|76.728
|7,71
|BIST BURSA
|141.594
|9,25
|BIST DENIZLI
|96.088
|9,02
|BIST ISTANBUL
|87.704
|4,83
|BIST IZMIR
|160.394
|7,35
|BIST KAYSERI
|319.799
|7,06
|BIST KOCAELI
|163.679
|7,10
|BIST KONYA
|56.092
|8,86
|BIST TEKIRDAĞ
|389.355
|9,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:02 Kaynak: AA
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