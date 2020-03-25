Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 196.064 5,95 BIST ANKARA 141.808 1,08 BIST ANTALYA 55.354 0,91 BIST BALIKESİR 75.964 -1,00 BIST BURSA 136.557 -3,56 BIST DENIZLI 100.693 4,79 BIST ISTANBUL 89.190 1,69 BIST IZMIR 163.218 1,76 BIST KAYSERI 319.074 -0,23 BIST KOCAELI 168.775 3,11 BIST KONYA 58.552 4,39 BIST TEKIRDAĞ 422.108 8,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)