Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 210.110 7,16 BIST ANKARA 148.059 4,41 BIST ANTALYA 59.317 7,16 BIST BALIKESİR 79.606 4,79 BIST BURSA 140.884 3,17 BIST DENIZLI 107.572 6,83 BIST ISTANBUL 92.342 3,53 BIST IZMIR 169.305 3,73 BIST KAYSERI 332.248 4,13 BIST KOCAELI 173.288 2,67 BIST KONYA 63.029 7,65 BIST TEKIRDAĞ 454.184 7,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)