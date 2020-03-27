Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 222.440 5,87 BIST ANKARA 141.771 -4,25 BIST ANTALYA 58.226 -1,84 BIST BALIKESİR 78.896 -0,89 BIST BURSA 137.544 -2,37 BIST DENIZLI 105.274 -2,14 BIST ISTANBUL 88.046 -4,65 BIST IZMIR 163.827 -3,24 BIST KAYSERI 325.860 -1,92 BIST KOCAELI 168.531 -2,75 BIST KONYA 61.295 -2,75 BIST TEKIRDAĞ 431.076 -5,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)