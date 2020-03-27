Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 222.440 5,87 BIST ANKARA 141.771 -4,25 BIST ANTALYA 58.226 -1,84 BIST BALIKESİR 78.896 -0,89 BIST BURSA 137.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|222.440
|5,87
|BIST ANKARA
|141.771
|-4,25
|BIST ANTALYA
|58.226
|-1,84
|BIST BALIKESİR
|78.896
|-0,89
|BIST BURSA
|137.544
|-2,37
|BIST DENIZLI
|105.274
|-2,14
|BIST ISTANBUL
|88.046
|-4,65
|BIST IZMIR
|163.827
|-3,24
|BIST KAYSERI
|325.860
|-1,92
|BIST KOCAELI
|168.531
|-2,75
|BIST KONYA
|61.295
|-2,75
|BIST TEKIRDAĞ
|431.076
|-5,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:34 Kaynak: AA
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