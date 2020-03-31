Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 252.724 6,70 BIST ANKARA 145.150 1,81 BIST ANTALYA 65.766 8,75 BIST BALIKESİR 84.489 5,92 BIST BURSA 143.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|252.724
|6,70
|BIST ANKARA
|145.150
|1,81
|BIST ANTALYA
|65.766
|8,75
|BIST BALIKESİR
|84.489
|5,92
|BIST BURSA
|143.152
|2,59
|BIST DENIZLI
|120.042
|8,19
|BIST ISTANBUL
|89.486
|2,87
|BIST IZMIR
|168.838
|1,91
|BIST KAYSERI
|340.742
|3,60
|BIST KOCAELI
|169.666
|2,33
|BIST KONYA
|66.248
|5,50
|BIST TEKIRDAĞ
|411.625
|2,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:40 Kaynak: AA
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