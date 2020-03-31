Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 252.724 6,70 BIST ANKARA 145.150 1,81 BIST ANTALYA 65.766 8,75 BIST BALIKESİR 84.489 5,92 BIST BURSA 143.152 2,59 BIST DENIZLI 120.042 8,19 BIST ISTANBUL 89.486 2,87 BIST IZMIR 168.838 1,91 BIST KAYSERI 340.742 3,60 BIST KOCAELI 169.666 2,33 BIST KONYA 66.248 5,50 BIST TEKIRDAĞ 411.625 2,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)