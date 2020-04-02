Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 230.419 -2,14 BIST ANKARA 143.350 0,76 BIST ANTALYA 67.101 -3,69 BIST BALIKESİR 86.001 -0,65 BIST BURSA 141.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|230.419
|-2,14
|BIST ANKARA
|143.350
|0,76
|BIST ANTALYA
|67.101
|-3,69
|BIST BALIKESİR
|86.001
|-0,65
|BIST BURSA
|141.197
|-0,10
|BIST DENIZLI
|117.447
|-3,43
|BIST ISTANBUL
|89.229
|0,74
|BIST IZMIR
|173.287
|1,35
|BIST KAYSERI
|354.221
|3,18
|BIST KOCAELI
|179.910
|4,02
|BIST KONYA
|66.385
|0,93
|BIST TEKIRDAĞ
|407.342
|2,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:46 Kaynak: AA
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