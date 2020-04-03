Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

29 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 246.505 6,98 BIST ANKARA 143.924 0,40 BIST ANTALYA 69.079 2,95 BIST BALIKESİR 85.748 -0,29 BIST BURSA 144.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 246.505 6,98
BIST ANKARA 143.924 0,40
BIST ANTALYA 69.079 2,95
BIST BALIKESİR 85.748 -0,29
BIST BURSA 144.347 2,23
BIST DENIZLI 117.495 0,04
BIST ISTANBUL 89.297 0,08
BIST IZMIR 172.867 -0,24
BIST KAYSERI 350.929 -0,93
BIST KOCAELI 183.333 1,90
BIST KONYA 66.442 0,09
BIST TEKIRDAĞ 398.695 -2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:44 Kaynak: AA

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