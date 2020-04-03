Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 246.505 6,98 BIST ANKARA 143.924 0,40 BIST ANTALYA 69.079 2,95 BIST BALIKESİR 85.748 -0,29 BIST BURSA 144.347 2,23 BIST DENIZLI 117.495 0,04 BIST ISTANBUL 89.297 0,08 BIST IZMIR 172.867 -0,24 BIST KAYSERI 350.929 -0,93 BIST KOCAELI 183.333 1,90 BIST KONYA 66.442 0,09 BIST TEKIRDAĞ 398.695 -2,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)