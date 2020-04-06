Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 266.906 8,28 BIST ANKARA 148.408 3,12 BIST ANTALYA 74.380 7,67 BIST BALIKESİR 89.095 3,90 BIST BURSA 154.291 6,89 BIST DENIZLI 124.847 6,26 BIST ISTANBUL 92.240 3,30 BIST IZMIR 179.332 3,74 BIST KAYSERI 362.148 3,20 BIST KOCAELI 187.359 2,20 BIST KONYA 69.961 5,30 BIST TEKIRDAĞ 407.909 2,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)