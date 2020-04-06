Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 266.906 8,28 BIST ANKARA 148.408 3,12 BIST ANTALYA 74.380 7,67 BIST BALIKESİR 89.095 3,90 BIST BURSA 154.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|266.906
|8,28
|BIST ANKARA
|148.408
|3,12
|BIST ANTALYA
|74.380
|7,67
|BIST BALIKESİR
|89.095
|3,90
|BIST BURSA
|154.291
|6,89
|BIST DENIZLI
|124.847
|6,26
|BIST ISTANBUL
|92.240
|3,30
|BIST IZMIR
|179.332
|3,74
|BIST KAYSERI
|362.148
|3,20
|BIST KOCAELI
|187.359
|2,20
|BIST KONYA
|69.961
|5,30
|BIST TEKIRDAĞ
|407.909
|2,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:38 Kaynak: AA
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