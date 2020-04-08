Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 264.179 1,52 BIST ANKARA 155.448 3,07 BIST ANTALYA 77.518 1,12 BIST BALIKESİR 89.170 1,43 BIST BURSA 155.606 0,16 BIST DENIZLI 125.885 1,95 BIST ISTANBUL 94.154 1,43 BIST IZMIR 182.076 0,78 BIST KAYSERI 372.962 1,99 BIST KOCAELI 196.057 1,04 BIST KONYA 73.095 1,15 BIST TEKIRDAĞ 400.323 -1,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)