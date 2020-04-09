Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 264.072 -0,04 BIST ANKARA 158.378 1,88 BIST ANTALYA 79.661 2,77 BIST BALIKESİR 91.384 2,48 BIST BURSA 158.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|264.072
|-0,04
|BIST ANKARA
|158.378
|1,88
|BIST ANTALYA
|79.661
|2,77
|BIST BALIKESİR
|91.384
|2,48
|BIST BURSA
|158.033
|1,56
|BIST DENIZLI
|129.631
|2,98
|BIST ISTANBUL
|96.002
|1,96
|BIST IZMIR
|184.814
|1,50
|BIST KAYSERI
|381.347
|2,25
|BIST KOCAELI
|200.842
|2,44
|BIST KONYA
|74.151
|1,44
|BIST TEKIRDAĞ
|412.729
|3,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 06:50 Kaynak: AA
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