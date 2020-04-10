Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 261.653 -0,92 BIST ANKARA 157.562 -0,52 BIST ANTALYA 82.770 3,90 BIST BALIKESİR 92.202 0,89 BIST BURSA 160.235 1,39 BIST DENIZLI 130.196 0,44 BIST ISTANBUL 97.011 1,05 BIST IZMIR 185.454 0,35 BIST KAYSERI 379.213 -0,56 BIST KOCAELI 198.731 -1,05 BIST KONYA 74.955 1,08 BIST TEKIRDAĞ 417.439 1,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)