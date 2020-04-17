Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 261.589 1,96 BIST ANKARA 165.237 0,09 BIST ANTALYA 80.617 4,62 BIST BALIKESİR 100.687 -0,55 BIST BURSA 169.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|261.589
|1,96
|BIST ANKARA
|165.237
|0,09
|BIST ANTALYA
|80.617
|4,62
|BIST BALIKESİR
|100.687
|-0,55
|BIST BURSA
|169.425
|2,35
|BIST DENIZLI
|142.894
|2,84
|BIST ISTANBUL
|98.983
|2,27
|BIST IZMIR
|193.292
|-0,31
|BIST KAYSERI
|376.377
|1,73
|BIST KOCAELI
|194.313
|2,50
|BIST KONYA
|80.313
|2,51
|BIST TEKIRDAĞ
|450.229
|0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 06:44 Kaynak: AA
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