Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 261.589 1,96 BIST ANKARA 165.237 0,09 BIST ANTALYA 80.617 4,62 BIST BALIKESİR 100.687 -0,55 BIST BURSA 169.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 261.589 1,96 BIST ANKARA 165.237 0,09 BIST ANTALYA 80.617 4,62 BIST BALIKESİR 100.687 -0,55 BIST BURSA 169.425 2,35 BIST DENIZLI 142.894 2,84 BIST ISTANBUL 98.983 2,27 BIST IZMIR 193.292 -0,31 BIST KAYSERI 376.377 1,73 BIST KOCAELI 194.313 2,50 BIST KONYA 80.313 2,51 BIST TEKIRDAĞ 450.229 0,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor

Dünkü rekorun ardından bugün düşüşe geçen altının gram fiyatı, 376 liradan işlem görüyor

Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak

Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı

129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti

Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak

Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı

Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek

Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi

Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı

Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek

Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı