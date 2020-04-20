Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 264.681 1,18 BIST ANKARA 167.017 1,08 BIST ANTALYA 82.062 1,79 BIST BALIKESİR 102.429 1,73 BIST BURSA 172.913 2,06 BIST DENIZLI 146.607 2,60 BIST ISTANBUL 99.428 0,45 BIST IZMIR 195.721 1,26 BIST KAYSERI 390.172 3,67 BIST KOCAELI 196.659 1,21 BIST KONYA 80.017 -0,37 BIST TEKIRDAĞ 451.612 0,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)