Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 260.929 -1,42 BIST ANKARA 164.594 -1,45 BIST ANTALYA 80.458 -1,95 BIST BALIKESİR 103.790 1,33 BIST BURSA 171.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 260.929 -1,42 BIST ANKARA 164.594 -1,45 BIST ANTALYA 80.458 -1,95 BIST BALIKESİR 103.790 1,33 BIST BURSA 171.987 -0,54 BIST DENIZLI 148.581 1,35 BIST ISTANBUL 98.597 -0,84 BIST IZMIR 195.277 -0,23 BIST KAYSERI 401.087 2,80 BIST KOCAELI 195.189 -0,75 BIST KONYA 78.698 -1,65 BIST TEKIRDAĞ 480.115 6,31 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi

Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı

Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı

Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?

Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi

Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek

Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor

Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak

373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor

2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü

Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi

Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak

KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı

Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik