Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 267.879 2,66 BIST ANKARA 168.209 2,20 BIST ANTALYA 81.553 1,36 BIST BALIKESİR 105.895 2,03 BIST BURSA 173.979 1,16 BIST DENIZLI 152.455 2,61 BIST ISTANBUL 99.636 1,05 BIST IZMIR 197.430 1,10 BIST KAYSERI 400.734 -0,09 BIST KOCAELI 198.874 1,89 BIST KONYA 79.972 1,62 BIST TEKIRDAĞ 516.084 7,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)