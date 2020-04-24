Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 270.418 0,95 BIST ANKARA 169.407 0,71 BIST ANTALYA 84.124 3,15 BIST BALIKESİR 111.282 5,09 BIST BURSA 176.959 1,71 BIST DENIZLI 157.013 2,99 BIST ISTANBUL 99.959 0,32 BIST IZMIR 200.048 1,33 BIST KAYSERI 407.521 1,69 BIST KOCAELI 199.117 0,12 BIST KONYA 83.005 3,79 BIST TEKIRDAĞ 561.761 8,85