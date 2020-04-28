Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 273.404 -0,95 BIST ANKARA 173.661 -0,69 BIST ANTALYA 89.954 -0,04 BIST BALIKESİR 119.780 1,27 BIST BURSA 183.532 0,41 BIST DENIZLI 163.385 1,28 BIST ISTANBUL 102.052 -0,60 BIST IZMIR 205.494 0,15 BIST KAYSERI 429.219 1,95 BIST KOCAELI 203.106 0,51 BIST KONYA 87.250 -0,81 BIST TEKIRDAĞ 657.529 7,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)