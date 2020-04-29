Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 276.149 1,00 BIST ANKARA 174.822 0,67 BIST ANTALYA 89.234 -0,80 BIST BALIKESİR 123.335 2,97 BIST BURSA 189.443 3,22 BIST DENIZLI 163.350 -0,02 BIST ISTANBUL 102.575 0,51 BIST IZMIR 209.736 2,06 BIST KAYSERI 433.774 1,06 BIST KOCAELI 209.591 3,19 BIST KONYA 92.477 5,99 BIST TEKIRDAĞ 676.154 2,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)