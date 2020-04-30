Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 274.900 -0,45 BIST ANKARA 172.337 -1,42 BIST ANTALYA 91.769 2,84 BIST BALIKESİR 117.877 -4,43 BIST BURSA 186.983 -1,30 BIST DENIZLI 157.705 -3,46 BIST ISTANBUL 102.654 0,08 BIST IZMIR 205.963 -1,80 BIST KAYSERI 427.584 -1,43 BIST KOCAELI 213.132 1,69 BIST KONYA 92.525 0,05 BIST TEKIRDAĞ 618.335 -8,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)