Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 278.241 0,63 BIST ANKARA 171.903 1,81 BIST ANTALYA 94.577 3,80 BIST BALIKESİR 116.613 3,53 BIST BURSA 179.122 -1,22 BIST DENIZLI 159.348 4,32 BIST ISTANBUL 100.880 -0,08 BIST IZMIR 204.896 0,73 BIST KAYSERI 423.028 0,11 BIST KOCAELI 206.472 0,39 BIST KONYA 87.589 -1,67 BIST TEKIRDAĞ 627.377 8,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)