Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 278.241 0,63 BIST ANKARA 171.903 1,81 BIST ANTALYA 94.577 3,80 BIST BALIKESİR 116.613 3,53 BIST BURSA 179.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|278.241
|0,63
|BIST ANKARA
|171.903
|1,81
|BIST ANTALYA
|94.577
|3,80
|BIST BALIKESİR
|116.613
|3,53
|BIST BURSA
|179.122
|-1,22
|BIST DENIZLI
|159.348
|4,32
|BIST ISTANBUL
|100.880
|-0,08
|BIST IZMIR
|204.896
|0,73
|BIST KAYSERI
|423.028
|0,11
|BIST KOCAELI
|206.472
|0,39
|BIST KONYA
|87.589
|-1,67
|BIST TEKIRDAĞ
|627.377
|8,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 06:44 Kaynak: AA
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