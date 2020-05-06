Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 279.308 0,38 BIST ANKARA 172.104 0,12 BIST ANTALYA 94.256 -0,34 BIST BALIKESİR 118.353 1,49 BIST BURSA 178.141 -0,55 BIST DENIZLI 156.464 -1,81 BIST ISTANBUL 100.433 -0,44 BIST IZMIR 208.270 1,65 BIST KAYSERI 422.788 -0,06 BIST KOCAELI 204.187 -1,11 BIST KONYA 86.597 -1,13 BIST TEKIRDAĞ 582.274 -7,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)