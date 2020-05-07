Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 287.766 3,03 BIST ANKARA 172.509 0,24 BIST ANTALYA 92.059 -2,33 BIST BALIKESİR 117.946 -0,34 BIST BURSA 177.310 -0,47 BIST DENIZLI 159.157 1,72 BIST ISTANBUL 100.527 0,09 BIST IZMIR 208.409 0,07 BIST KAYSERI 432.427 2,28 BIST KOCAELI 202.658 -0,75 BIST KONYA 87.605 1,16 BIST TEKIRDAĞ 569.731 -2,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)