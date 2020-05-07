Borsada şehir endekslerinin değişimi
24 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 287.766 3,03 BIST ANKARA 172.509 0,24 BIST ANTALYA 92.059 -2,33 BIST BALIKESİR 117.946 -0,34 BIST BURSA 177.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|287.766
|3,03
|BIST ANKARA
|172.509
|0,24
|BIST ANTALYA
|92.059
|-2,33
|BIST BALIKESİR
|117.946
|-0,34
|BIST BURSA
|177.310
|-0,47
|BIST DENIZLI
|159.157
|1,72
|BIST ISTANBUL
|100.527
|0,09
|BIST IZMIR
|208.409
|0,07
|BIST KAYSERI
|432.427
|2,28
|BIST KOCAELI
|202.658
|-0,75
|BIST KONYA
|87.605
|1,16
|BIST TEKIRDAĞ
|569.731
|-2,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 06:56 Kaynak: AA
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