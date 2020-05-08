Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 287.576 -0,07 BIST ANKARA 167.903 -2,67 BIST ANTALYA 90.257 -1,96 BIST BALIKESİR 116.221 -1,46 BIST BURSA 175.149 -1,22 BIST DENIZLI 156.723 -1,53 BIST ISTANBUL 100.351 -0,18 BIST IZMIR 207.324 -0,52 BIST KAYSERI 431.372 -0,24 BIST KOCAELI 202.078 -0,29 BIST KONYA 89.204 1,83 BIST TEKIRDAĞ 573.057 0,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)