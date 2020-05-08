Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 287.576 -0,07 BIST ANKARA 167.903 -2,67 BIST ANTALYA 90.257 -1,96 BIST BALIKESİR 116.221 -1,46 BIST BURSA 175.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|287.576
|-0,07
|BIST ANKARA
|167.903
|-2,67
|BIST ANTALYA
|90.257
|-1,96
|BIST BALIKESİR
|116.221
|-1,46
|BIST BURSA
|175.149
|-1,22
|BIST DENIZLI
|156.723
|-1,53
|BIST ISTANBUL
|100.351
|-0,18
|BIST IZMIR
|207.324
|-0,52
|BIST KAYSERI
|431.372
|-0,24
|BIST KOCAELI
|202.078
|-0,29
|BIST KONYA
|89.204
|1,83
|BIST TEKIRDAĞ
|573.057
|0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 06:48 Kaynak: AA
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