Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 282.207 -1,87 BIST ANKARA 168.771 0,52 BIST ANTALYA 91.919 1,84 BIST BALIKESİR 114.638 -1,36 BIST BURSA 174.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 282.207 -1,87 BIST ANKARA 168.771 0,52 BIST ANTALYA 91.919 1,84 BIST BALIKESİR 114.638 -1,36 BIST BURSA 174.688 -0,26 BIST DENIZLI 160.534 2,43 BIST ISTANBUL 100.367 0,02 BIST IZMIR 207.307 -0,01 BIST KAYSERI 429.577 -0,42 BIST KOCAELI 203.852 0,88 BIST KONYA 90.912 1,91 BIST TEKIRDAĞ 609.854 6,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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