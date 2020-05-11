Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 282.207 -1,87 BIST ANKARA 168.771 0,52 BIST ANTALYA 91.919 1,84 BIST BALIKESİR 114.638 -1,36 BIST BURSA 174.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|282.207
|-1,87
|BIST ANKARA
|168.771
|0,52
|BIST ANTALYA
|91.919
|1,84
|BIST BALIKESİR
|114.638
|-1,36
|BIST BURSA
|174.688
|-0,26
|BIST DENIZLI
|160.534
|2,43
|BIST ISTANBUL
|100.367
|0,02
|BIST IZMIR
|207.307
|-0,01
|BIST KAYSERI
|429.577
|-0,42
|BIST KOCAELI
|203.852
|0,88
|BIST KONYA
|90.912
|1,91
|BIST TEKIRDAĞ
|609.854
|6,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 06:38 Kaynak: AA
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