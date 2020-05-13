Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 285.402 0,99 BIST ANKARA 179.870 3,26 BIST ANTALYA 95.582 -1,70 BIST BALIKESİR 118.834 1,80 BIST BURSA 178.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|285.402
|0,99
|BIST ANKARA
|179.870
|3,26
|BIST ANTALYA
|95.582
|-1,70
|BIST BALIKESİR
|118.834
|1,80
|BIST BURSA
|178.788
|1,09
|BIST DENIZLI
|167.863
|2,62
|BIST ISTANBUL
|102.614
|0,40
|BIST IZMIR
|211.150
|0,92
|BIST KAYSERI
|450.756
|2,49
|BIST KOCAELI
|208.767
|0,07
|BIST KONYA
|91.282
|-0,77
|BIST TEKIRDAĞ
|709.278
|7,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 06:50 Kaynak: AA
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