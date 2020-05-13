Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 285.402 0,99 BIST ANKARA 179.870 3,26 BIST ANTALYA 95.582 -1,70 BIST BALIKESİR 118.834 1,80 BIST BURSA 178.788 1,09 BIST DENIZLI 167.863 2,62 BIST ISTANBUL 102.614 0,40 BIST IZMIR 211.150 0,92 BIST KAYSERI 450.756 2,49 BIST KOCAELI 208.767 0,07 BIST KONYA 91.282 -0,77 BIST TEKIRDAĞ 709.278 7,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)