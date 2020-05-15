Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 306.396 7,02 BIST ANKARA 180.860 -0,23 BIST ANTALYA 94.442 1,29 BIST BALIKESİR 122.100 3,24 BIST BURSA 181.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|306.396
|7,02
|BIST ANKARA
|180.860
|-0,23
|BIST ANTALYA
|94.442
|1,29
|BIST BALIKESİR
|122.100
|3,24
|BIST BURSA
|181.151
|3,13
|BIST DENIZLI
|170.502
|3,03
|BIST ISTANBUL
|101.705
|0,14
|BIST IZMIR
|211.827
|1,25
|BIST KAYSERI
|450.368
|1,03
|BIST KOCAELI
|203.655
|-0,44
|BIST KONYA
|91.952
|3,64
|BIST TEKIRDAĞ
|710.301
|-1,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 07:06 Kaynak: AA
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