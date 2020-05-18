Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 316.748 3,38 BIST ANKARA 182.574 0,95 BIST ANTALYA 99.127 4,96 BIST BALIKESİR 124.803 2,21 BIST BURSA 185.835 2,59 BIST DENIZLI 171.471 0,57 BIST ISTANBUL 104.030 2,29 BIST IZMIR 212.260 0,20 BIST KAYSERI 463.119 2,83 BIST KOCAELI 204.457 0,39 BIST KONYA 93.625 1,82 BIST TEKIRDAĞ 684.604 -3,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)