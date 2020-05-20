Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 324.316 2,39 BIST ANKARA 183.850 0,70 BIST ANTALYA 100.322 1,20 BIST BALIKESİR 124.959 0,12 BIST BURSA 186.413 0,31 BIST DENIZLI 180.606 5,33 BIST ISTANBUL 104.685 0,63 BIST IZMIR 211.925 -0,16 BIST KAYSERI 480.280 3,71 BIST KOCAELI 206.937 1,21 BIST KONYA 94.874 1,33 BIST TEKIRDAĞ 682.584 -0,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)