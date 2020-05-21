Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 317.157 -2,21 BIST ANKARA 183.981 0,07 BIST ANTALYA 99.226 -1,09 BIST BALIKESİR 123.497 -1,17 BIST BURSA 187.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|317.157
|-2,21
|BIST ANKARA
|183.981
|0,07
|BIST ANTALYA
|99.226
|-1,09
|BIST BALIKESİR
|123.497
|-1,17
|BIST BURSA
|187.351
|0,50
|BIST DENIZLI
|180.435
|-0,09
|BIST ISTANBUL
|105.446
|0,73
|BIST IZMIR
|211.517
|-0,19
|BIST KAYSERI
|474.344
|-1,24
|BIST KOCAELI
|202.780
|-2,01
|BIST KONYA
|93.487
|-1,46
|BIST TEKIRDAĞ
|663.930
|-2,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 06:37 Kaynak: AA
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