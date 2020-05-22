Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 318.655 0,47 BIST ANKARA 181.987 -1,08 BIST ANTALYA 99.848 0,63 BIST BALIKESİR 124.708 0,98 BIST BURSA 189.488 1,14 BIST DENIZLI 179.284 -0,64 BIST ISTANBUL 106.092 0,61 BIST IZMIR 212.172 0,31 BIST KAYSERI 475.000 0,14 BIST KOCAELI 204.509 0,85 BIST KONYA 92.875 -0,65 BIST TEKIRDAĞ 670.694 1,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)