Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 321.497 0,89 BIST ANKARA 184.907 1,60 BIST ANTALYA 101.155 1,31 BIST BALIKESİR 126.964 1,81 BIST BURSA 193.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 321.497 0,89 BIST ANKARA 184.907 1,60 BIST ANTALYA 101.155 1,31 BIST BALIKESİR 126.964 1,81 BIST BURSA 193.499 2,12 BIST DENIZLI 182.843 1,98 BIST ISTANBUL 108.954 2,70 BIST IZMIR 214.231 0,97 BIST KAYSERI 478.666 0,77 BIST KOCAELI 210.511 2,93 BIST KONYA 94.164 1,39 BIST TEKIRDAĞ 693.932 3,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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