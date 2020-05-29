Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 324.414 -2,46 BIST ANKARA 184.174 -0,81 BIST ANTALYA 98.985 0,12 BIST BALIKESİR 125.271 0,77 BIST BURSA 193.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|324.414
|-2,46
|BIST ANKARA
|184.174
|-0,81
|BIST ANTALYA
|98.985
|0,12
|BIST BALIKESİR
|125.271
|0,77
|BIST BURSA
|193.068
|-1,09
|BIST DENIZLI
|191.977
|2,82
|BIST ISTANBUL
|108.676
|-0,68
|BIST IZMIR
|211.283
|-0,19
|BIST KAYSERI
|473.425
|0,12
|BIST KOCAELI
|209.323
|-0,90
|BIST KONYA
|97.813
|3,23
|BIST TEKIRDAĞ
|699.127
|-0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 06:49 Kaynak: AA
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