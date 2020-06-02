Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 328.189 0,64 BIST ANKARA 191.714 1,58 BIST ANTALYA 102.008 0,68 BIST BALIKESİR 121.657 -2,03 BIST BURSA 199.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|328.189
|0,64
|BIST ANKARA
|191.714
|1,58
|BIST ANTALYA
|102.008
|0,68
|BIST BALIKESİR
|121.657
|-2,03
|BIST BURSA
|199.318
|1,59
|BIST DENIZLI
|205.812
|1,81
|BIST ISTANBUL
|111.272
|0,98
|BIST IZMIR
|217.368
|0,95
|BIST KAYSERI
|481.244
|0,11
|BIST KOCAELI
|217.033
|0,84
|BIST KONYA
|99.068
|1,32
|BIST TEKIRDAĞ
|698.231
|1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 06:43 Kaynak: AA
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