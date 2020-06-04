Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 324.368 -1,03 BIST ANKARA 188.205 -0,66 BIST ANTALYA 103.368 0,16 BIST BALIKESİR 120.548 -0,86 BIST BURSA 203.319 -0,19 BIST DENIZLI 215.736 5,78 BIST ISTANBUL 112.406 0,14 BIST IZMIR 221.479 1,30 BIST KAYSERI 478.618 -0,98 BIST KOCAELI 213.958 -1,20 BIST KONYA 101.596 0,58 BIST TEKIRDAĞ 700.730 -4,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)