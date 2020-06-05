Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 323.161 -0,37 BIST ANKARA 189.151 0,50 BIST ANTALYA 105.516 2,08 BIST BALIKESİR 121.041 0,41 BIST BURSA 203.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|323.161
|-0,37
|BIST ANKARA
|189.151
|0,50
|BIST ANTALYA
|105.516
|2,08
|BIST BALIKESİR
|121.041
|0,41
|BIST BURSA
|203.878
|0,28
|BIST DENIZLI
|227.555
|5,48
|BIST ISTANBUL
|113.432
|0,91
|BIST IZMIR
|219.697
|-0,80
|BIST KAYSERI
|481.096
|0,52
|BIST KOCAELI
|217.909
|1,85
|BIST KONYA
|100.386
|-1,19
|BIST TEKIRDAĞ
|690.175
|-1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 06:47 Kaynak: AA
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