Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 323.161 -0,37 BIST ANKARA 189.151 0,50 BIST ANTALYA 105.516 2,08 BIST BALIKESİR 121.041 0,41 BIST BURSA 203.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 323.161 -0,37 BIST ANKARA 189.151 0,50 BIST ANTALYA 105.516 2,08 BIST BALIKESİR 121.041 0,41 BIST BURSA 203.878 0,28 BIST DENIZLI 227.555 5,48 BIST ISTANBUL 113.432 0,91 BIST IZMIR 219.697 -0,80 BIST KAYSERI 481.096 0,52 BIST KOCAELI 217.909 1,85 BIST KONYA 100.386 -1,19 BIST TEKIRDAĞ 690.175 -1,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı

Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak

Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak

Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor

İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu

Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı

18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor

Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi

Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı

Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu

Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı

Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor

Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi