Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 321.088 0,78 BIST ANKARA 188.152 0,03 BIST ANTALYA 106.260 -2,53 BIST BALIKESİR 120.977 -0,17 BIST BURSA 202.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|321.088
|0,78
|BIST ANKARA
|188.152
|0,03
|BIST ANTALYA
|106.260
|-2,53
|BIST BALIKESİR
|120.977
|-0,17
|BIST BURSA
|202.691
|-0,12
|BIST DENIZLI
|256.092
|6,32
|BIST ISTANBUL
|112.542
|-0,68
|BIST IZMIR
|219.517
|0,37
|BIST KAYSERI
|476.329
|-1,05
|BIST KOCAELI
|217.350
|-0,51
|BIST KONYA
|100.008
|0,50
|BIST TEKIRDAĞ
|678.115
|-1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 06:39 Kaynak: AA
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