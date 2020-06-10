Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 329.090 2,49 BIST ANKARA 189.853 0,90 BIST ANTALYA 111.522 4,95 BIST BALIKESİR 123.098 1,75 BIST BURSA 204.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 329.090 2,49 BIST ANKARA 189.853 0,90 BIST ANTALYA 111.522 4,95 BIST BALIKESİR 123.098 1,75 BIST BURSA 204.343 0,81 BIST DENIZLI 273.089 6,64 BIST ISTANBUL 112.987 0,39 BIST IZMIR 222.502 1,36 BIST KAYSERI 478.173 0,39 BIST KOCAELI 218.223 0,40 BIST KONYA 101.443 1,44 BIST TEKIRDAĞ 680.037 0,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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