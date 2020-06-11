Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 329.970 0,27 BIST ANKARA 189.680 -0,09 BIST ANTALYA 114.127 2,34 BIST BALIKESİR 122.474 -0,51 BIST BURSA 202.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|329.970
|0,27
|BIST ANKARA
|189.680
|-0,09
|BIST ANTALYA
|114.127
|2,34
|BIST BALIKESİR
|122.474
|-0,51
|BIST BURSA
|202.660
|-0,82
|BIST DENIZLI
|278.065
|1,82
|BIST ISTANBUL
|112.480
|-0,45
|BIST IZMIR
|225.848
|1,50
|BIST KAYSERI
|476.037
|-0,45
|BIST KOCAELI
|217.832
|-0,18
|BIST KONYA
|102.494
|1,04
|BIST TEKIRDAĞ
|686.086
|0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:37 Kaynak: AA
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