Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 329.970 0,27 BIST ANKARA 189.680 -0,09 BIST ANTALYA 114.127 2,34 BIST BALIKESİR 122.474 -0,51 BIST BURSA 202.660 -0,82 BIST DENIZLI 278.065 1,82 BIST ISTANBUL 112.480 -0,45 BIST IZMIR 225.848 1,50 BIST KAYSERI 476.037 -0,45 BIST KOCAELI 217.832 -0,18 BIST KONYA 102.494 1,04 BIST TEKIRDAĞ 686.086 0,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)