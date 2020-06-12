Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 327.567 -0,73 BIST ANKARA 189.824 0,08 BIST ANTALYA 113.752 -0,33 BIST BALIKESİR 125.233 2,25 BIST BURSA 203.621 0,47 BIST DENIZLI 273.446 -1,66 BIST ISTANBUL 113.475 0,88 BIST IZMIR 225.573 -0,12 BIST KAYSERI 473.132 -0,61 BIST KOCAELI 221.253 1,57 BIST KONYA 103.522 1,00 BIST TEKIRDAĞ 690.125 0,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)