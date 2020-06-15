Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 341.210 4,17 BIST ANKARA 190.539 0,38 BIST ANTALYA 110.392 -2,95 BIST BALIKESİR 124.326 -0,72 BIST BURSA 204.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 341.210 4,17 BIST ANKARA 190.539 0,38 BIST ANTALYA 110.392 -2,95 BIST BALIKESİR 124.326 -0,72 BIST BURSA 204.270 0,32 BIST DENIZLI 275.516 0,76 BIST ISTANBUL 113.495 0,02 BIST IZMIR 227.287 0,76 BIST KAYSERI 473.702 0,12 BIST KOCAELI 218.579 -1,21 BIST KONYA 104.370 0,82 BIST TEKIRDAĞ 700.506 1,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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