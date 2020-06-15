Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 341.210 4,17 BIST ANKARA 190.539 0,38 BIST ANTALYA 110.392 -2,95 BIST BALIKESİR 124.326 -0,72 BIST BURSA 204.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|341.210
|4,17
|BIST ANKARA
|190.539
|0,38
|BIST ANTALYA
|110.392
|-2,95
|BIST BALIKESİR
|124.326
|-0,72
|BIST BURSA
|204.270
|0,32
|BIST DENIZLI
|275.516
|0,76
|BIST ISTANBUL
|113.495
|0,02
|BIST IZMIR
|227.287
|0,76
|BIST KAYSERI
|473.702
|0,12
|BIST KOCAELI
|218.579
|-1,21
|BIST KONYA
|104.370
|0,82
|BIST TEKIRDAĞ
|700.506
|1,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 06:39 Kaynak: AA
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