Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 341.936 0,21 BIST ANKARA 194.117 1,88 BIST ANTALYA 111.033 0,58 BIST BALIKESİR 125.171 0,68 BIST BURSA 207.786 1,72 BIST DENIZLI 265.517 -3,63 BIST ISTANBUL 115.152 1,46 BIST IZMIR 229.736 1,08 BIST KAYSERI 483.718 2,11 BIST KOCAELI 223.019 2,03 BIST KONYA 102.602 -1,69 BIST TEKIRDAĞ 753.377 7,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)