Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 344.846 2,26 BIST ANKARA 195.546 1,83 BIST ANTALYA 110.296 -0,28 BIST BALIKESİR 124.578 -0,47 BIST BURSA 211.209 0,37 BIST DENIZLI 250.156 -2,29 BIST ISTANBUL 117.856 2,29 BIST IZMIR 231.365 1,28 BIST KAYSERI 491.465 -0,10 BIST KOCAELI 222.164 -0,32 BIST KONYA 100.984 -1,05 BIST TEKIRDAĞ 750.884 -4,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)