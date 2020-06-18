Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 344.846 2,26 BIST ANKARA 195.546 1,83 BIST ANTALYA 110.296 -0,28 BIST BALIKESİR 124.578 -0,47 BIST BURSA 211.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|344.846
|2,26
|BIST ANKARA
|195.546
|1,83
|BIST ANTALYA
|110.296
|-0,28
|BIST BALIKESİR
|124.578
|-0,47
|BIST BURSA
|211.209
|0,37
|BIST DENIZLI
|250.156
|-2,29
|BIST ISTANBUL
|117.856
|2,29
|BIST IZMIR
|231.365
|1,28
|BIST KAYSERI
|491.465
|-0,10
|BIST KOCAELI
|222.164
|-0,32
|BIST KONYA
|100.984
|-1,05
|BIST TEKIRDAĞ
|750.884
|-4,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 06:33 Kaynak: AA
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