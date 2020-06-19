Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 344.547 -0,09 BIST ANKARA 195.063 -0,25 BIST ANTALYA 108.326 -1,79 BIST BALIKESİR 122.650 -1,55 BIST BURSA 210.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 344.547 -0,09 BIST ANKARA 195.063 -0,25 BIST ANTALYA 108.326 -1,79 BIST BALIKESİR 122.650 -1,55 BIST BURSA 210.165 -0,49 BIST DENIZLI 240.498 -3,86 BIST ISTANBUL 118.773 0,78 BIST IZMIR 233.442 0,90 BIST KAYSERI 482.348 -1,86 BIST KOCAELI 223.018 0,38 BIST KONYA 101.294 0,31 BIST TEKIRDAĞ 725.938 -3,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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