Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 344.547 -0,09 BIST ANKARA 195.063 -0,25 BIST ANTALYA 108.326 -1,79 BIST BALIKESİR 122.650 -1,55 BIST BURSA 210.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|344.547
|-0,09
|BIST ANKARA
|195.063
|-0,25
|BIST ANTALYA
|108.326
|-1,79
|BIST BALIKESİR
|122.650
|-1,55
|BIST BURSA
|210.165
|-0,49
|BIST DENIZLI
|240.498
|-3,86
|BIST ISTANBUL
|118.773
|0,78
|BIST IZMIR
|233.442
|0,90
|BIST KAYSERI
|482.348
|-1,86
|BIST KOCAELI
|223.018
|0,38
|BIST KONYA
|101.294
|0,31
|BIST TEKIRDAĞ
|725.938
|-3,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 06:43 Kaynak: AA
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