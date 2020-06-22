Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 342.288 -0,66 BIST ANKARA 196.456 0,71 BIST ANTALYA 110.406 1,92 BIST BALIKESİR 124.419 1,44 BIST BURSA 215.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|342.288
|-0,66
|BIST ANKARA
|196.456
|0,71
|BIST ANTALYA
|110.406
|1,92
|BIST BALIKESİR
|124.419
|1,44
|BIST BURSA
|215.750
|2,66
|BIST DENIZLI
|256.414
|6,62
|BIST ISTANBUL
|119.519
|0,63
|BIST IZMIR
|235.854
|1,03
|BIST KAYSERI
|495.171
|2,66
|BIST KOCAELI
|226.988
|1,78
|BIST KONYA
|102.358
|1,05
|BIST TEKIRDAĞ
|732.604
|0,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 06:35 Kaynak: AA
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