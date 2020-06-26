Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 342.243 -0,53 BIST ANKARA 194.521 0,54 BIST ANTALYA 110.841 -0,25 BIST BALIKESİR 123.585 0,22 BIST BURSA 225.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 342.243 -0,53 BIST ANKARA 194.521 0,54 BIST ANTALYA 110.841 -0,25 BIST BALIKESİR 123.585 0,22 BIST BURSA 225.881 1,93 BIST DENIZLI 262.328 -1,23 BIST ISTANBUL 119.355 0,52 BIST IZMIR 235.015 0,33 BIST KAYSERI 521.175 1,37 BIST KOCAELI 227.252 1,81 BIST KONYA 102.692 0,74 BIST TEKIRDAĞ 724.016 0,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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