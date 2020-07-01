Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 349.435 1,61 BIST ANKARA 201.257 0,66 BIST ANTALYA 118.688 1,79 BIST BALIKESİR 129.176 1,28 BIST BURSA 235.509 -0,35 BIST DENIZLI 250.253 -2,58 BIST ISTANBUL 120.575 -0,75 BIST IZMIR 239.133 -0,69 BIST KAYSERI 540.267 1,78 BIST KOCAELI 225.723 -1,18 BIST KONYA 106.300 0,98 BIST TEKIRDAĞ 729.402 -1,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)